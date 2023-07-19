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        Küre'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 09:46
        Küre'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde doğal gaz çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Salih Turan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla mayıs ayında başlayan doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Çalışmaların yaklaşık yüzde 70'lik kısmının tamamlandığını belirten Turan, "Vatandaşlarımız abonelik işlemleri için doğal gaz firmasına başvuruda bulunabilir. En kısa sürede doğal gazı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

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