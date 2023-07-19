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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da bir kişi Devrekani Çayı'nda kayboldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:40
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da bir kişi Devrekani Çayı'nda kayboldu

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde su şebekesinin tamiri için Loç Vadisi'ndeki Devrekani Çayı'na giren ve suya kapılan kişinin cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Çamdibi köyünde yaşayan Mehmet Bal (65), dün akşam saatlerinde köyün şebeke suyunun kesilmesi üzerine tamir etmek amacıyla Loç Vadisi'ne gitti.

        Su borularının bulunduğu tarafa geçmek için iki arkadaşıyla Devrekani Çayı'na giren Bal, suya kapılarak gözden kayboldu.

        Bunun üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

        Bal'ın cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzakta bulundu. Bal'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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