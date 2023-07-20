Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kastamonu'da yaylada terk edilen sahipsiz köpekler korumaya alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:59
        Kastamonu'da yaylada terk edilen sahipsiz köpekler korumaya alındı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yaylaya bırakılan sahipsiz köpekleri hayvanseverler ve belediye ekipleri kurtardı.

        Kastamonu Sokaktaki Canlarımız İçin El Ele Derneği Başkanı Özden Neval Türkmen, gazetecilere, 6 köpeğin Çatalzeytin, Devrekani, Taşköprü ilçelerinin ortak noktası olan Koru Yaylası'na terk edildiğini söyledi.

        Bir hayvanseverin ihbarıyla köpeklerin durumundan haberdar olduklarını belirten Türkmen, "Bir vatandaş ya da belediye tarafından bölgeye bırakılmış olabilir diye düşünüyoruz. Konuyu Kastamonu Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürü Kenan Gücükbergen'e ilettik. O da hemen harekete geçti." dedi.

        Köpeklerin koruma altına alındığını dile getiren Türkmen, "Belediye ekiplerimiz ile yaylaya giderek yakaladığımız köpekleri Kastamonu'ya getirdik. Sahipsiz canlarımızı Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yerleştirdik. Burada tedavi ve bakımları başlatıldı." diye konuştu.

        Türkmen, kısa sürede harekete geçen Gücükbergen ve ekibine teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Devrekani Çayı'nda suya kapılan tamircinin cansız bedenine ulaşıldı
        Devrekani Çayı'nda suya kapılan tamircinin cansız bedenine ulaşıldı
        Kastamonu'da dereler taştı, evleri su bastı
        Kastamonu'da dereler taştı, evleri su bastı
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
        TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI; ANNE- BABA ÖLDÜ, 3 ÇOCUĞU YARALI  
        TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI; ANNE- BABA ÖLDÜ, 3 ÇOCUĞU YARALI  
        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü