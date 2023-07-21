Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        UMKE gönüllülerle Kastamonu'da eğitim tatbikatı yapıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 17:53
        UMKE gönüllülerle Kastamonu'da eğitim tatbikatı yapıyor

        KASTAMONU(AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi( UMKE) tarafından gönüllülerle eğitim tatbikatı gerçekleştiriliyor.

        İhsangazi Haracoğlu Kamp ve Mesire Alanı'nda 14 UMKE, 2 AFAD, 5 Jandarma Arama Kurtarma, 4 İHH ile 4 İhsangazi Belediyesi personeli kamp yapıyor.

        Katılımcılar, 3 gün sürecek kampta arama kurtarma eğitimi alacak.

        İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kamp yapan ekibi ziyaret etti.

        Kastamonu UMKE sorumlusu Gökhan Albayrak, "Burada medikal eğitim, dağcılık, eğitim arazi sürüş teknikleri, arama kurtarma gibi tatbikatlar gerçekleştireceğiz." dedi.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali 4-6 Ağustos'ta yapılacak
        Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali 4-6 Ağustos'ta yapılacak
        Cide'de zabıtalar ekmek fırınlarını denetledi
        Cide'de zabıtalar ekmek fırınlarını denetledi
        Kastamonu'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tosya'da altyapı çalışmaları devam ediyor
        Tosya'da altyapı çalışmaları devam ediyor
        Kastamonu Belediyesinde en düşük işçi maaşı 18 bin 300 lira oldu
        Kastamonu Belediyesinde en düşük işçi maaşı 18 bin 300 lira oldu