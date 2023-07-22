Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kestane ağacı zararlısı "gal arısı"na karşı yapışkan tuzak mücadeleyi hızlandırdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:25
        Kestane ağacı zararlısı "gal arısı"na karşı yapışkan tuzak mücadeleyi hızlandırdı

        KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kestane ağaçları ile meyvesine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Kastamonu'da yürütülen yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadelede başarılı sonuçlar elde edildi.

        Türkiye'de ilk kez 2014'te görülen gal arısı zararlısı, kısa sürede kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara yayıldı.

        Gal arısı ile mücadelede dünyada yaygın şekilde kullanılan "Torymus sinensis" türü böcekle yapılan biyolojik mücadeleye Türkiye'de, sarı renkli yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele de eklendi.

        Kestane ağaçlarına asılan tuzağın yaydığı kokuya gelen zararlı, sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalanıyor.

        Bu kapsamda Kastamonu'da kestane ağaçlarının yoğun bulunduğu sahil kesimindeki ağaçlara 4 bin yapışkanlı tuzak yerleştirildi.

        Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, AA muhabirine, gal arısı ile mücadeleye yoğun olarak devam ettiklerini anlattı.

        Kastamonu'nun kestane ağacı açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden Sönmezoğlu, "Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de 16 bin hektarda kestane ormanımız var. Kastamonu'nun sahil ilçelerinde kestane kadimden beri çok kıymetli bir tür. İnsanlar hem meyvesinden yararlanıyor hem de bal üretimi yapılıyor." dedi.

        Kestane ağaçlarının tarih boyunca birçok zararlıyla mücadele etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Sönmezoğlu, "Yakın tarihte kestane ağaçları dal kanserini yendikten sonra 2014'te Türkiye'ye giren gal arısı maalesef 2 yıl önce bölgemizdeki kestanelere bulaştı. Biz de Bursa ve Yalova'da üretilen 'torymus sinensis' adlı gal arısını imha eden böceği bölgemize transfer ettik. 2021, 2022 ve bu yıl salım yaparak doğada biyolojik mücadele başlattık." diye konuştu.

        - "Önemli bir yöntem olarak literatürümüze girecek"

        Sönmezoğlu, biyolojik mücadeleyi biyoteknik mücadeleyle desteklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Akademik çalışmalar yapan hocalarımız, gal arısı ile mücadelede sarı tuzak geliştirdi. Biyoteknik mücadele ile feromon dediğimiz preparatlar oluşturarak gal arısının uçuşa geçtiği dönemde bu tuzaklara yakalanmasını temin ediyoruz. Bu tuzaklara binlerce gal arısının yakalandığını gördük. Bu bir deneme çalışması. Tahmin ediyorum önümüzdeki süreçte alınan bu neticeleri de göz önüne aldığımızda biyoteknik mücadele gal arısıyla mücadelede önemli bir yöntem olarak literatürümüze girecek."

        Sarı tuzakların gal arılarıyla mücadeleyi hızlandırdığını vurgulayan Sönmezoğlu, "Daha evvel Çin, Amerika ve Avrupa'da tüm kestane ormanları gal arısının zararına maruz kaldı. Oralarda biyolojik mücadele yapıldı. Torymus sinensis böcekler üretilip doğaya salındı. Oralarda doğal denge sağlandı. Biz bu süreci biyoteknik yöntemlerle destekleyerek Avrupa ve Amerika'da 15 yıl süren mücadeleyi daha kısa sürede başararak kestane meyveciliğini, kestane bal üretimini akamete uğratmadan devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sönmezoğlu, gal arısının meyve oluşumunu olumsuz etkilediğini, yaprağına yerleştiği için ağacın fotosentez yapmasını da kısıtladığının altını çizerek, "Dolayısıyla ağaca ciddi manada zarar veren bir böcek. Öldürücü değil ama ağacı ciddi manada hırpalıyor. Yapılan bu mücadele sayesinde ağaçlara daha fazla zarar vermeden, meyve üretimini akamete uğratmadan hayatı normalleştireceğiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 gün oldu! Alaçatı'da kaybolan Veli Eren'e ne oldu?
        6 gün oldu! Alaçatı'da kaybolan Veli Eren'e ne oldu?
        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!

        Benzer Haberler

        UMKE gönüllülerle Kastamonu'da eğitim tatbikatı yapıyor
        UMKE gönüllülerle Kastamonu'da eğitim tatbikatı yapıyor
        Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali 4-6 Ağustos'ta yapılacak
        Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali 4-6 Ağustos'ta yapılacak
        Cide'de zabıtalar ekmek fırınlarını denetledi
        Cide'de zabıtalar ekmek fırınlarını denetledi
        Kastamonu'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tosya'da altyapı çalışmaları devam ediyor
        Tosya'da altyapı çalışmaları devam ediyor