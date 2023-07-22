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        Kastamonu'da ormancılar, "en hızlı hortum serme"de yarıştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:45
        Kastamonu'da ormancılar, "en hızlı hortum serme"de yarıştı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işçilerinin hareket kabiliyetinin artırılması amacıyla hortum serme yarışması düzenlendi.

        Samatlar Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarına müdahale eden işçiler arasında yapılan yarışmada, iki arazöz ekibi yarıştı.

        Yarışmada, arazözlerdeki hortumları 200 metrelik mesafeye 1 dakika 20 saniyede seren A24 kodlu arazözdeki Kartalsuyu İşletme Şefi Mesut Çam'ın ekibi birinci oldu.

        Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, ekiplerin performansını taktir ederek, "Bu sene bu süreyi korumak, hatta daha aşağı çekmeyi amaçlıyoruz. İnşallah yangınsız bir sezon geçiririz. Vatandaşlarımızın da anız yangınlarına ve piknik ateşlerine dikkat etmesini talep ediyoruz." dedi.

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