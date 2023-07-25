Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kastamonu'da "buğdayın atası" siyezin hasadı başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:49
        Kastamonu'da "buğdayın atası" siyezin hasadı başladı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı" olarak anılan siyezin bu yılki hasadı başladı.

        ​​​​​​​İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

        Siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenmişti.

        Çiftçi İrfan Çakal, AA muhabirine, çiftçiliğin yanı sıra siyez ürünleri işleyerek, Türkiye'nin birçok noktasına gönderdiklerini söyledi.

        Bu yıl, İhsangazi ilçesinin eski ismi olan Mergüze tohumu ektiklerini anlatan Çakal, "Havaların iyi gitmesi nedeniyle hasat erken başladı. Havalar hasat için oldukça iyi gitti. Biçimlerimiz oldukça güzel şekilde devam ediyor. Verim güzel." dedi.

        Siyez buğdayının doğal olduğunu vurgulayan Çakal, "Siyez buğdayının genetiği değişmemiştir. Sağlık açısından ve besin tablosu açısından değerlidir." ifadesini kullandı.

        İlçede çiftçilik yapan İlhan Eğribaş da biçimin güzel gittiğini dile getirerek, "Çocukluğumdan beri siyezle uğraşıyorum. İlk izlenimlere göre verim çok iyi." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da hafif ticari araçla cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Kastamonu'da hafif ticari araçla cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Kastamonu'daki kadın kooperatiflerine bulgurun önemi anlatıldı
        Kastamonu'daki kadın kooperatiflerine bulgurun önemi anlatıldı
        Kastamonu'daki "kitap kurtları"na İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlendi
        Kastamonu'daki "kitap kurtları"na İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlendi
        Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
        Selin vurduğu "Bozkurt'un hafızası" TOKİ'nin yaptığı iş yerinde yeniden fotoğrafçılığa başladı
        Selin vurduğu "Bozkurt'un hafızası" TOKİ'nin yaptığı iş yerinde yeniden fotoğrafçılığa başladı