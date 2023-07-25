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        Kastamonu'da hareket halinde alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 19:52
        Kastamonu'da hareket halinde alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da hareket halindeyken alev alan biçerdöver tamamen yandı.

        Alınan bilgiye göre, Yakup D'nin kullandığı biçerdöver, Kastamonu-Daday kara yolunun ikinci kilometresinde motor kısmından alev aldı. Biçerdöverden alevler yükseldiğini gören Yakup D, aşağı inerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürülen yangında, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle Kastamonu-Daday kara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

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