Kastamonu İHH gezilerle yetimlerin yüzünü güldürüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince yetim ve ailelerinin sosyalleşmesi amacıyla gezi düzenleniyor.

İHH tarafından bu hafta yapılan etkinlikte kentteki 20 yetim ve ailelerine sosyalleşmeleri amacıyla Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerine gezi gerçekleştirildi.

Gezide, ilçelerin turistlik mekanlarının yanı sıra aile ve çocukları denize girme fırsatı da buldu.

İHH Başkanı Kadir Horuz, AA muhabirine, "Yetim gülerse dünya güler" şiarıyla yetimlerin mutlu olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yetimler için sıklıkla etkinlikler düzenlediklerini belirten Horuz, "Yetim ve öksüz çocuklarımızı Daday'a at binmeye de götürüyoruz, piknik etkinliklerimiz de oluyor. İHH bünyesinde kayıtlı 120 ailemiz var. Ailelere her ay nakdi ve ayni yardım da yapıyoruz." dedi.

Etkinliklerin aile ve yetimlerin sosyalleşmesi amacıyla önem arz ettiğini dile getiren Horuz, "Yetim ve öksüz çocuklarımız içlerine kapanık olabiliyorlar. Bu yüzden çocukların farklı yerler görerek eğlenip sosyalleşmesi önemli oluyor. Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olarak yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.