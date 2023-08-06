Kastamonu'da ilçeye inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde sokakta gezen ayı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gece saatlerinde ilçe merkezine inerek, mahalle aralarında gezen ayıyı bazı vatandaşlar evlerinden fark etti.

Ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Coşkun Kamber Taşpınar, AA muhabirine, ayının ilçe merkezine indiğini daha önce de gördüğünü söyledi.

Taşpınar, "Ayı bir süredir ilçeye inerek geziyor. Farklı günlerde farklı caddelerde görülebiliyor. Ben de görünce kameraya almak istedim. Bir süre etrafa baktıktan sonra ormanlık alana doğru gitti." dedi.