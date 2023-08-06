Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kastamonu'da ilçeye inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da ilçeye inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde sokakta gezen ayı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Gece saatlerinde ilçe merkezine inerek, mahalle aralarında gezen ayıyı bazı vatandaşlar evlerinden fark etti.

        Ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Coşkun Kamber Taşpınar, AA muhabirine, ayının ilçe merkezine indiğini daha önce de gördüğünü söyledi.

        Taşpınar, "Ayı bir süredir ilçeye inerek geziyor. Farklı günlerde farklı caddelerde görülebiliyor. Ben de görünce kameraya almak istedim. Bir süre etrafa baktıktan sonra ormanlık alana doğru gitti." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Devrekani Kaymakam Coşkun, parke ve asfalt çalışmalarını inceledi
        Devrekani Kaymakam Coşkun, parke ve asfalt çalışmalarını inceledi
        Pompeipolis Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor
        Pompeipolis Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor
        Kastamonu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Tosya'da çıkan ot yangını söndürüldü
        Tosya'da çıkan ot yangını söndürüldü
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Kastamonu'da konuştu:
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Kastamonu'da konuştu:
        Cide'de "Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası" sona erdi
        Cide'de "Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası" sona erdi