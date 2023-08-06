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        Kaymakam Coşkun traktör kullanarak çiftçilere yardım etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:47
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        Kaymakam Coşkun traktör kullanarak çiftçilere yardım etti
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        KASTAMONU (AA) - Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, traktörle ot toplayarak çiftçilere yardım etti.

        Kaymakam Coşkun, köy ziyaretlerine giderken, tarlada traktörü ile ot toplayan bir çiftçi gördü. Makam arabasından inerek tarlada çalışan çiftçilere "kolay gelsin" diyen Coşkun, traktöre binerek, ot çevirme işlemi yaptı.

        Coşkun, AA muhabirine, çiftçilerin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Çiftçilerimizin çok büyük emekleri var. Çiftçilerimizin ürettiği ürünler ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlamaktadır. Çiftçilerimizin çalışmalarının çiftçilerimize ve ülkemize bol ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

        Kaymakam Coşkun'a İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Öz eşlik etti.

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