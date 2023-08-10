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        Kastamonu'da eşini ve 2 polisi yaralayan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:02
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        Kastamonu'da eşini ve 2 polisi yaralayan zanlı tutuklandı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve "Teslim ol" çağrısında bulunan 2 polisi tüfekle yaralayan zanlı, tutuklandı.

        Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan H.S'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ağlı ilçesinde 8 Ağustos'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaralamış, "teslim ol" çağrısında bulunan 2 polisi de tüfekle yaralayan şüpheli vurularak yakalanmıştı.

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