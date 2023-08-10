Kastamonu'da eşini ve 2 polisi yaralayan zanlı tutuklandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve "Teslim ol" çağrısında bulunan 2 polisi tüfekle yaralayan zanlı, tutuklandı.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan H.S'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ağlı ilçesinde 8 Ağustos'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaralamış, "teslim ol" çağrısında bulunan 2 polisi de tüfekle yaralayan şüpheli vurularak yakalanmıştı.