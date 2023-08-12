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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman köylülerine müjde:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:31
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman köylülerine müjde:
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        KASTAMONU (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman köylülerimiz 5 Ekim'den itibaren yakacak odun için ödemiş oldukları paranın sadece üçte birini ödeyecek." dedi.

        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin kapanış programında yaptığı konuşmada, bu etkinliğe geçen yıl da katıldığını belirtti.

        Yumaklı, kurumsal hale gelmesinden dolayı memnun olduğu bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kastamonu'dan tüm Türkiye'ye müjde vermek istediğini bildiren Yumaklı, şunları söyledi:

        "Orman köylülerimiz 5 Ekim'den itibaren yakacak odun için ödemiş oldukları paranın sadece üçte birini ödeyecek. Yani daha önce üç lira ödüyorsanız 5 Ekim'den itibaren sadece 1 lira ödeyeceksiniz. Bu birincisi. İkincisi ev yapımı için, samanlık yapımı için, ahır yapımı için artık ne niçin kullanacaksanız burada da ağaç tahsisatını gene aynı şekilde üçte bir daha ucuza alacaksınız. Ayrıca ormanda çalışan köylülerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yapmış oldukları işlerden alacakları paranın 100 bin lira olduğunu düşünelim. Eğer kendi kişisel sigortasını ödüyorsa 5 bin lira Orman Genel Müdürlüğü verecek. 105 bin lira ödeyecek ki sen git sigortanı öde diye. 200 bin liraysa 10 bin lira verecek. Yani her 100 liraya 5 lira da Orman Genel Müdürlüğü sigortasını yaptırması için o kardeşlerimize vermiş olacak."

        Uzla köyünde 9 Ağustos'ta çıkan, 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangına da değinen Yumaklı, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Can kaybının yaşanmamasının en önemli teselli olduğunu anlatan Yumaklı, "İnşallah bundan sonra da bu tür olaylar olmaz. Özellikle elektrik tesisatlarıyla alakalı gözden geçirmelerin yapılmasını da bu arada söylemiş olalım." diye konuştu.

        Festivale katılıp geri dönecek olan Kastamonulu gençlere seslenen Yumaklı, "Eğer bu memleketin evladıysanız buraları sadece etkinliklere gelmek için kullanmayın. Atalarınızın, babalarınızın topraklarına sahip çıkın. Çünkü hakikaten bunlara sahip olmayanların bizlere nasıl gıptayla baktıklarını her zaman için gördüm. O yüzden umut sizde, gelecek siz de. Tekrar ediyorum. Atalarınızın, babalarınızın topraklarına sahip çıkın gençler." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de yaşayan herkese hizmetle mükellef olduklarını belirten Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşları, kader arkadaşları olarak geceli gündüzlü size hizmet etmek için varız. İnşallah elimizden gelenin çok daha ötesinde, çok daha fevkinde çalışmalar yapacağız. Bu zamana kadar nasıl olduysa bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz ve Türkiye için, büyük Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için emek vereceğiz."

        Konuşmaların ardından Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar tarafından Bakan Yumaklı'ya plaket verildi.

        Etkinlikte halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şarkıcı Öykü Gürman sahne aldı.

        Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Coşkun, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve vatandaşlar katıldı.

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