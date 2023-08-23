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        Hanönü'de orman köylülerine traktör desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:11 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:11
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        Hanönü'de orman köylülerine traktör desteği
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        KASTAMONU (AA) - "Orman Köylerine Destek Projesi" kapsamında, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde orman köylülerine traktörleri teslim edildi.

        Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ORKÖY kapsamında orman köylülerine verilen traktörlerin bölge halkının kalkınması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Proje hakkında bilgi veren Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu ise şunları kaydetti:

        "2023 Yılı Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Üretim ve Mekanizasyon destekleri kapsamında Kastamonu Bölge Müdürlüğü Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan orman köylülerine öncelikli orman bakım çalışmalarında kullanılmak amacıyla Yeniboyundurcak köyüne 2, Gökçeağaç köyüne 3 traktör verilmiş olup toplam 3 milyon desteğin 600 bin lirası hibe, 2 milyon 400 bin lirası da faizsiz kredi olmak üzere toplam 5 adet traktörün hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilmiştir."

        Konuşmaların ardından orman köylülerine traktörleri teslim edildi.

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