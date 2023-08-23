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        Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:51 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:51
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        Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları
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        KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla "100. yılda İstiklalden İstikbale" etkinlikleri düzenlendi.

        Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk olarak "Bir Liman, Bir Han, Bir İnkılap" fotoğraf sergisi açıldı.

        Merkezin müdürü Murat Karasalihoğlu, Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve katılımcılara İstiklal Yolu'nun anlatıldığı fotoğraf sergisi hakkında bilgi verdi.

        Halk oyunları gösterilerinin ardından şapka sergisi açıldı. Sergide Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kullanılan farklı formlardaki şapkalar beğeniye sunuldu.

        Tasarımcı Ece Yıldırım, program kapsamında düzenlenen söyleşide burada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün burada Cumhuriyet kadını olarak bu sunumu yaptığım için, bizi batıya kafa tutacak seviyede gören Atatürk'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün ben de günün anlam ve önemine uygun olarak buraya özel olarak tasarlanan bir şapka ile geldim. Atatürk yüzümüzü batıya çevirerek bizi onlarla bir görüp onlardan daha üstün bir seviyeye getirebilmek için bir yarış ortamı kurmak istedi. Kendisine ne kadar çok teşekkür etsek azdır."

        Atatürk'ün sevdiği şarkıların dinlenmesi ve Sarı Konak Kooperatifi ürünleri sergisinin gezilmesinin ardından program sona erdi.

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