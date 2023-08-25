Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı başını tenekeye sıkıştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:09 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı başını tenekeye sıkıştırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde şehir merkezine inen ve başını tenekeye sıkıştıran ayı, vatandaşlarca kurtarıldı.

        İlçe merkezine inen ayının başı, yemek bulmak için soktuğu tenekeye sıkıştı. Tenekeyi başından çıkaramayan ayı bir süre ilçe merkezinde o şekilde dolaştı.

        Durumu gören vatandaşlar, ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

        Vatandaşlar, bir ip yardımı ile yakaladıkları ayının başındaki tenekeyi çıkardı.

        Teneken kurtulan ve serbest bırakılan ayı, ormana girerek, bölgeden uzaklaştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi
        Kastamonu'da elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi
        Kastamonu'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı
        Kastamonu'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı
        Kastamonu'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 çocuk yakalandı
        Kastamonu'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 çocuk yakalandı
        Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü projeler kapsamında 250 bin Avro hibe alac...
        Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü projeler kapsamında 250 bin Avro hibe alac...
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Kastamonu'da kahvehanede elektronik kumar makinesi ele geçirildi
        Kastamonu'da kahvehanede elektronik kumar makinesi ele geçirildi