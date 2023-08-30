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        Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:36 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:36
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        Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları sona erdi
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        KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü kapsamında, 23 Ağustos'ta başlayan etkinliklerin sona ermesi üzerine tören düzenlendi.

        Arkeoloji Müzesi bahçesinde İl Milli Eğitim ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu Nutku okundu.

        Vali Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, ağustosun Türk'ün zafer ayı olduğunu söyledi.

        Atatürk'ün Kastamonu'ya ayrı bir önem verdiğini vurgulayan Dallı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Atatürk'ün Kastamonu'ya ziyaretiyle bu ile verdiği onuru, şerefi pek az il görmüştür Cumhuriyet tarihimizde. Çünkü Kastamonu, Çanakkale Savaşı'nda ve daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda hakikaten çok büyük hizmetler yapmış bir ilimiz. Atatürk de bunu gayet yakından bildiği için yaklaşık on gün burada kalmış tek tek ilçelerimizi dolaşmış, 30 Ağustos günü Daday ziyaretiyle bu ziyaretini sonlandırmış. 81 ilimiz içinde böyle bir onura sahip olan başka bir ilimiz vardır mutlaka ama bu kadar uzun süre kaldığı, bu kadar yakın ilgi gösterdiği, başka bir yer yok."

        Dallı, Atatürk'ün ziyaretleri dolayısıyla ilçelerde birçok etkinlik gerçekleştirildiğini anlattı.

        Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise Anadolu'nun kolay vatan olmadığını kaydederek, Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diledi.

        Programa, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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