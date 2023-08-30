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        Hanönü ve Tosya'da Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:29 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:29
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        Hanönü ve Tosya'da Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ve Hanönü ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Tosya Kaymakamı Suat Hatam'ın makamında tebrikleri kabulünün ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

        Hatam ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Tosya Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Ersel Yalçınkaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiir okumasının ardından tören sona erdi. Kaymakam Hatam ve protokol üyeleri, daha sonra Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan Şehitliği ziyaret etti.

        - Hanönü

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Tolga Değirmenci ve Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Kaymakam Tolga Değirmenci konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Zafer Bayramı'nı kutladı.

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