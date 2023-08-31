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        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:28 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:28
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        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında Ağlı ilçesinde "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.F.Ç. ile kent merkezinde hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezasını bulunan T.P. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine teslim edildi.

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