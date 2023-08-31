Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında Ağlı ilçesinde "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.F.Ç. ile kent merkezinde hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezasını bulunan T.P. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine teslim edildi.