Kastamonu'da köy sakinleri, atık suların çaya karışmaması için çözüm bekliyor

Çayözü Köyü Muhtarı Yüksel Yılmaz, gazetecilere, köylerinden geçen çayın hayvan çiftlikleri ve fabrikaların atık sularıyla kirlendiğini ifade etti.

İki, üç yıl öncesine kadar çayda balıkların olduğunu belirten Yılmaz, "Önceden buraya gelen misafirimiz oltayla balığını tutar, otururdu çimende. Şu an kimse kirlilikten buraya gelmiyor." dedi.

Köyde 20 hane bulunduğunu, köylülerin yaklaşık 350 büyükbaş hayvanı olduğunu ve hayvanlarına çaydan su içirdiğini anlatan Yılmaz, kirlilik nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıklarını aktardı.

Çayın Devrekani ve Seydiler ilçesinden geçerek köylerine ulaştığını belirten Yılmaz, "Büyük hayvan çiftlikleri, fabrikalar var. Bunların atıkları genelde bu çaya boşaltılıyor. Çözüm olarak bu fabrikaların atıklarının atılmamasını, dikkat edilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Mehmet Kuru, 4-5 sene içinde çaydaki suyun kirlendiğini, balıkların hastalıktan öldüğünü anlatarak, "Çay boyundaki bazı tesislerin arıtma cihazlarının düzgün şekilde yapılmasını ve mümkün olduğu kadar hastalık yapan şeyleri önlememiz gerekiyor. İnşallah devletimiz bunu yapar." ifadesini kullandı.

Nebahat Arslan ise Çayözü köyünde doğup büyüdüğünü belirterek, "Her şeyim bu köyde geçti. Bu çayın suyu o kadar güzel ve parlaktı ki bunu görmeyen inanmaz. Temizliğimiz, pekmezlerimiz hep bu suyla yapılıyordu ama şimdi bir şey yaptığınız zaman hasta oluyorsunuz." dedi.

Hüseyin Arslan da yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.