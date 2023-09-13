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        Kastamonu'da eşi ve 2 polisi vuran zanlıyı yakalayan polislere başarı belgesi verildi

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve "Teslim ol" çağrısında bulunan 2 polisi tüfekle yaralayan zanlıyı yakalayan emniyet görevlileri, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:41
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        Kastamonu'da eşi ve 2 polisi vuran zanlıyı yakalayan polislere başarı belgesi verildi
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        Eşi ve 2 polisi yaralayan H.S'yi yakalayan ilçede görevli bir komiser, 4 polis ve bir bekçiye, görevlerinde gösterdikleri dikkat ve özenli çalışmaları dolayısıyla Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay tarafından başarı belgesi verildi.

        İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Kale Caddesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), 8 Ağustos'ta eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaralamış, olayın ardından kaçan şüphelinin yerini tespit eden polis memurlarının "Teslim ol" çağrısına ateş ederek karşılık veren zanlı 2 polisi yaralamıştı. Polisler tarafından bacağı ve kolundan vurularak yakalanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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