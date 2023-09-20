Kastamonu'da yola inen bozayılar görüntülendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki bölgede yola inen bozayılar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mamatlar köyünden dönen orman işçileri, Isırganlık mevkisinde kara yolundan ormanlık alana geçmeye çalışan bozayı ve yavrularını fark etti. Yamaca tırmanan ayıları bir süre izleyen işçiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İlişi köyü Belen mevkisinde seyir halindeki taksinin önüne gece saatlerinde bozayı çıktı.

Bir süre taksinin önünden koşan ayı ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Bu anlar da cep telefonu kamerasıyla çekildi.