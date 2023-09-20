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        Kastamonu Şeker Fabrikasında 61'inci pancar alım kampanyası başladı

        Kastamonu Şeker Fabrikasının 61'inci pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:21
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        Kastamonu Şeker Fabrikasında 61'inci pancar alım kampanyası başladı
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        Kastamonu Şeker Fabrikasının 61'inci pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kentte bu yıl 133 köyde, 2 bin 920 çiftçi tarafından 81 bin 580 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarından 425 bin ton rekolte bekleniyor.

        Fabrika Müdürü İrfan Kantürk, törende, fabrikanın 1963 yılından bu yana kente ve ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

        Çiftçilerin yetiştirdiği pancarın fabrikada işlenerek vatandaşlara şeker, besicilere küspe, sanayiciler için de melasa dönüştüğünü dile getiren Kantürk, "Kastamonu Şeker Fabrikası yaptığı üretimle ülkemiz ekonomisine yıllık yaklaşık 2,5 milyar liralık katma değer sağlamaktadır. Fabrikamızın ihtiyacı olan şeker pancarı, fabrikamız ekim sahaları olan Kastamonu merkez, Devrekani, Taşköprü ve Çankırı'dan temin edilmekte iken, uzun yıllar sonra Boyabat'ta da pancar ekimi tekrar başlamıştır." dedi.

        Fabrikanın ekim sahalarında yetiştirilen pancarın fabrika kapasitesine yeterli gelmediğinden Ankara Şeker Fabrikasından da pancar aldıklarını aktaran Kantürk, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl bölgemizde üretilen 222 bin ton bedeli ödenen pancar karşılığında çiftçimize 341 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu sene Ankara ve Çarşamba Şeker fabrikalarından da geleceklerle fabrikamızda 461 bin ton pancar işlenerek, 62 bin ton kristal şeker, 19 bin ton melas, 120 bin ton yaş pancar posası üretimi gerçekleştirilecektir. 2023-2024 döneminde bugüne kadar çiftçilerimize pancar bedeline karşılık ayni ve nakdi avans olarak 120 milyon lira ödeme yapılmıştır."

        Şeker-İş Sendikası Kastamonu Şube Başkanı Ali Çufadaroğlu ise şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından pancarını fabrikaya ilk getiren çiftçilere hediyeler verildi.

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