Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yeni yapılan dükkanların kurası çekildi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde iş yerleri zarar görenler için TOKİ tarafından yapılan dükkanların kura çekimi yapıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde iş yerleri zarar görenler için TOKİ tarafından yapılan dükkanların kura çekimi yapıldı.
İlçede yapılan 25 dükkanın hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla Bozkurt Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.
Kura ile belirlenen iş yerleri, işlemlerin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.