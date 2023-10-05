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        Çatalzeytin'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:04
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        Çatalzeytin'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
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        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Devlet Hastanesine kadar yürüdü.

        Çatalzeytin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Anıl Kutlubay, yürüyüşün sağlık açısından önem taşıdığını söyledi.

        Yürüyüşe Kaymakam Enis Akdağoğlu ve Belediye Başkanı Ahmet Demir de katıldı.

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