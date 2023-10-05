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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:18
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.K'nin evinde arama yapıldı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu madde, kaçak içki, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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