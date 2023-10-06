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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:08
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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Amirliğince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.C. ve G.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İlçede dün düzenlenen operasyonda üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirilen G.C. ve G.B, gözaltına alınmıştı.

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