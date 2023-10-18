Kastamonu'daki ahır yangınında lama, midilli ve tavus kuşu öldü

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki bir at çiftliğinin ahırında çıkan yangında lama, midilli ve tavus kuşu öldü.

Boyalılar köyünde Mehmet Kılıç'a ait at çiftliğinin ahırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kullanılamaz hale gelen ahırdaki lama, midilli ve tavus kuşu öldü.

Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftlikten akşam saatlerinde ayrıldığını söyledi.

Yangının daha sonra çıktığını ifade eden Kılıç, "Saat 22.00 civarında bu bölgeden yangın çıktığını haber verdiler. Ben buraya gelinceye kadar itfaiye de ulaştı. Yoldan geçenler, herkes bir işin ucundan tutmak için buraya gelmiş. Midilli, lama ve tavus kuşunun içeride olduğunu gördük. Kurtaramadık. Hepsi yanmış." dedi.

"Pamuk" isimli lama hakkında da konuşan Kılıç, "İlçenin maskotuydu. Herkes seviyordu. Dışarıdan insanlar geliyordu. Buranın iklimine alışmıştı. Herkes alışmıştı. Her sabah yemini, suyunu verirken bize ayrı bir mutluluk veriyordu. Böyle bir şey geldi başımıza." diye konuştu.

Yangının çıkış sebebinin jandarma ekipleri tarafından araştırıldığını anlatan Kılıç, ahırda elektrik tesisatının olmadığını kaydetti.