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        Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:46
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        Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan İ.K, uyuşturucu ticareti ve sağlama suçundan 4 yıl hapis cezası olan A.K. ile silahla tehdit ve basit yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası alan G.D.Ç. kent merkezinde, silahla tehdit ve yaralama suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan A.T. Taşköprü ilçesinde, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası olan A.Y. ise Araç ilçesinde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine koyuldu.

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