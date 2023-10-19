Kastamonu'da devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ergün Topçu (50) yönetimindeki 37 ABV 650 plakalı beton mikseri, İlişi köyü mevkisinde İlişi Deresi'ne devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı beton mikserinden çıkarılarak Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Topçu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.