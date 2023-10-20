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        Kastamonu'daki üniversite öğrencilerine yaşadıkları şehir tanıtıldı

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, şehir tanıtım gezisiyle kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıma fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:26
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        Kastamonu'daki üniversite öğrencilerine yaşadıkları şehir tanıtıldı
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        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, şehir tanıtım gezisiyle kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıma fırsatı buldu.

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'in düzenlediği gezi kapsamında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm Rehberliği Bölümü birinci sınıf öğrencileri, şehrin tarihi mekanlarını gezerek kent hakkında bilgi sahibi oldu.

        Haberal, gazetecilere, geçen sene 40, bu sene ise 75 öğrenciyle geziyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Öğrencilerle ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda toplandıklarını belirten Haberal, "Şerife Bacı'nın hikayesini anlattık. İstiklal Yolu'ndan ve Kurtuluş Savaşı'nda bu toprakların nasıl kazanıldığından bahsettik. Kent Müzesi'ne gittik. Daha sonra Saat Kulesi'ne, ardından Abdurrahmanpaşa Lisesi'ne geçtik. Nasrullah Meydanı'na geçip Mehmet Akif Ersoy'u anlattık." dedi.

        Şehirdeki külliyelere ve müzelere de gittiklerini anlatan Haberal, "Amacımız Kastamonu'muzu öğrencilerimize tanıtmak. Öğrenciler mezun olduktan sonra ilin tanıtımına katkı katkı sağlayacaklar, çünkü bir nevi turizm elçisi olacaklar. Hatta bu gezimizin ardından branş derslerinde de öğrencilerimizi araziye çıkararak her ay başka bir ilçeye getireceğiz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Gülfidan Yılmaz ise Kastamonu'yu çok beğendiğini, kentin birçok tarihi güzelliğini öğrendiğini kaydetti.

        Alara Karataş da kentte daha önce görmediği birçok yeri keşfettiğini dile getirerek, "Çok güzel bir geziydi. Hikmet Haberal hocamıza gezi için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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