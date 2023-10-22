Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da arazöz ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde arazöz ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:31 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da arazöz ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde arazöz ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hasan Yıldız'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Hasanağa köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Süper Fener!
        Süper Fener!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Kastamonu'da aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi
        Kastamonu'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kastamonu'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kastamonu'da Yürekveren köyüne yapılacak caminin temeli atıldı
        Kastamonu'da Yürekveren köyüne yapılacak caminin temeli atıldı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da seyir halindeki otomobilden düşen bebek ağır yaralandı
        Kastamonu'da seyir halindeki otomobilden düşen bebek ağır yaralandı