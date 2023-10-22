Kastamonu'da arazöz ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Daday ilçesinde arazöz ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 22.10.2023 - 22:31 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:31
Kastamonu'nun Daday ilçesinde arazöz ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Yıldız'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Hasanağa köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.