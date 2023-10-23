Tosya'da 50 kilometre yol asfalt kaplandı

–Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye olarak 50 kilometre üzerindeki hattı soğuk asfaltla kapladıklarını bildirdi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mücavir alan sınırları içerisinde 6 binin üzerinde bağ-bahçe alanı olduğunu söyledi.

Ulaşımın devamlı stabilize yoldan sağlanmasından dolayı mağduriyet yaşandığını anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek adına toplamda 50 kilometrenin üzerindeki hattı soğuk asfaltla kapladık. Sathi kaplama çalışmalarının yanı sıra yine bu yollar üzerindeki tarımsal sulamada kullanılan kanallar yenilendi. Son olarak Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kale Yakası mevkisinde 1 kilometrelik alanı da tamamlayarak bölgede toz nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gideren ekiplerimiz sathi kaplama projelerine ara vermeden devam ediyor."