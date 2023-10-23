Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'da 50 kilometre yol asfalt kaplandı

        –Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye olarak 50 kilometre üzerindeki hattı soğuk asfaltla kapladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'da 50 kilometre yol asfalt kaplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye olarak 50 kilometre üzerindeki hattı soğuk asfaltla kapladıklarını bildirdi.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mücavir alan sınırları içerisinde 6 binin üzerinde bağ-bahçe alanı olduğunu söyledi.

        Ulaşımın devamlı stabilize yoldan sağlanmasından dolayı mağduriyet yaşandığını anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Hemşehrilerimizin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek adına toplamda 50 kilometrenin üzerindeki hattı soğuk asfaltla kapladık. Sathi kaplama çalışmalarının yanı sıra yine bu yollar üzerindeki tarımsal sulamada kullanılan kanallar yenilendi. Son olarak Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kale Yakası mevkisinde 1 kilometrelik alanı da tamamlayarak bölgede toz nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gideren ekiplerimiz sathi kaplama projelerine ara vermeden devam ediyor."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Düğündeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
        Düğündeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da arazöz ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da arazöz ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Kastamonu'da aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi
        Kastamonu'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kastamonu'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kastamonu'da Yürekveren köyüne yapılacak caminin temeli atıldı
        Kastamonu'da Yürekveren köyüne yapılacak caminin temeli atıldı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı