İlahiyat tezlerinin yarıştığı "4. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri" sahiplerini buldu

Kastamonu'da, "4. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri" yarışmasında yüksek lisans ve doktora tezleriyle başarılı olanlara ödülleri verildi.

Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ile Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, Muhammed İhsan Oğuz'u rahmetle anarak, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise Kastamonu Üniversitesinin Türkiye'deki genç üniversiteler arasında yer aldığını belirtti.

Kastamonu Üniversitesinin güçlü akademik kadrosu ile düşünen, araştıran ve sürekli daha iyisine ulaşmayı hedefleyen bir anlayışla ilmi faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Topal, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz aynı zamanda akademik başarıları onurlandırma ve ödüllendirerek ilmi çalışmaları desteklemek ve yaygınlaştırmak arzusundadır. Bu amaçla büyük bir özveri ve gayretle ilmi çalışmalarını sürdüren gerek bünyesindeki gerekse farklı akademik kuruluşlardaki ilim adamlarını teşvik etmeye ayrı bir önem atfetmektedir. Üniversitemizin bahsettiğim misyon ve vizyonu doğrultusunda hareket ederek bu faaliyeti düzenleyen Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizi ve Muhammed İhsan Oğuz Vakfı'nı 'İlahiyat Araştırma Ödülleri' projesi dolayısıyla tebrik ediyorum. İlahiyat sahasında farklı disiplinlerde 2022-2023 yılı içinde tamamlanmış akademik tezlere yönelik düzenlenen bu ödüllerin Muhammet İhsan Oğuz’un ömrünü adadığı İslam kültür ve medeniyet birikiminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

Muhammed İhsan Oğuz Vakfı adına konuşan Mehmet İhsan Oğuz ise titiz çalışmalar sonucunda ödüle layık eserlerin belirlendiğini anlattı.

Yarışmaya katılanları tebrik eden Oğuz, "Türkiye genelinde ilahiyat alanında lisansüstü tezler için düzenlenen yarışmalar vakıf faaliyetlerimize çok büyük bir değer katmıştır. Yarışmanın 5'incisini de Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi düzenleyecek ve önümüzdeki ay şartlarını açıklayacaktır." dedi.

Programda, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aykaç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tezleriyle dereceye girenlere ödülleri verildi.