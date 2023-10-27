Kastamonu'da bir araçta 67 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 67 bin 200 sentetik hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 67 bin 200 sentetik hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonucu, Batı Çevre Yolu Kavşağı'nda bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada uyuşturucu etkisi bulunan 67 bin 200 sentetik hap ile 2 tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü A.A. gözaltına alındı.