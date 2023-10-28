At sırtında İstiklal Yolu'nun 80 kilometrelik kısmı tamamlandı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu güzergahında dün başlayan atlı yürüyüşte 80 kilometrelik kısım tamamlandı.

Binicilik ve Kültür Derneği tarafından 40 at binicisinin katılımıyla İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi önünden dün başlayan yürüyüşe katılanlar, Seydiler ilçesinde bir süre dinlendi.

Burada binicilerin atlarına itfaiye ekipleri tarafından su verildi. Ardından yola devam eden biniciler, Küçüksu köyünde yarın tekrar yola çıkmak için mola verdi. Biniciler, il merkezine ulaşmak için 15 kilometre daha ilerleyecek.

Dernek üyesi Emine Baştürk Kütük, yürüyüşe katılmak için Fethiye'den geldiğini söyledi.

Çadırlarda konakladıklarını anlatan Kütük, "Bu coğrafyanın muhteşem bir doğası var. Hayranlıkla yolumuza devam ediyoruz, keyif alarak ilerliyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı için buradayız. Bunu her yıl devam ettirmeyi istiyoruz." dedi.

İstiklal Yolu'nun önemine değinen Kütük, "Milli Mücadele'de kadınlarımız çok büyük rol almış. Biz de burada kadın ve erkekler aynı yolu ilerliyoruz. Geçişler, geçitler, engebeli yollar, zorlukları gördükçe onların nasıl fedakarlıklarla nasıl cesaretle ilerlediklerini görüyoruz. Haklarını ödemeyeceğimizi anlıyoruz. O yüzden duyguluyuz." ifadesini kullandı.

Deniz Öztürk, Safranbolu'dan geldiğini dile getirerek, "Cumhuriyet'in 100. yılını böyle bir etkinlikte taçlandırmak istedik. Milli duygularla yürüyoruz. Duygu dolu anlar yaşıyoruz." diye konuştu.

Hasan Ayrancı ise İstiklal Yolu'nun Cumhuriyet'in doğuşunda büyük önemi bulunduğuna dikkati çekerek, yürüyüş esnasında duygu dolu anlar yaşadıklarını kaydetti.