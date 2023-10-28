Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        At sırtında İstiklal Yolu'nun 80 kilometrelik kısmı tamamlandı

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu güzergahında dün başlayan atlı yürüyüşte 80 kilometrelik kısım tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:33 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        At sırtında İstiklal Yolu'nun 80 kilometrelik kısmı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu güzergahında dün başlayan atlı yürüyüşte 80 kilometrelik kısım tamamlandı.

        Binicilik ve Kültür Derneği tarafından 40 at binicisinin katılımıyla İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi önünden dün başlayan yürüyüşe katılanlar, Seydiler ilçesinde bir süre dinlendi.

        Burada binicilerin atlarına itfaiye ekipleri tarafından su verildi. Ardından yola devam eden biniciler, Küçüksu köyünde yarın tekrar yola çıkmak için mola verdi. Biniciler, il merkezine ulaşmak için 15 kilometre daha ilerleyecek.

        Dernek üyesi Emine Baştürk Kütük, yürüyüşe katılmak için Fethiye'den geldiğini söyledi.

        Çadırlarda konakladıklarını anlatan Kütük, "Bu coğrafyanın muhteşem bir doğası var. Hayranlıkla yolumuza devam ediyoruz, keyif alarak ilerliyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı için buradayız. Bunu her yıl devam ettirmeyi istiyoruz." dedi.

        İstiklal Yolu'nun önemine değinen Kütük, "Milli Mücadele'de kadınlarımız çok büyük rol almış. Biz de burada kadın ve erkekler aynı yolu ilerliyoruz. Geçişler, geçitler, engebeli yollar, zorlukları gördükçe onların nasıl fedakarlıklarla nasıl cesaretle ilerlediklerini görüyoruz. Haklarını ödemeyeceğimizi anlıyoruz. O yüzden duyguluyuz." ifadesini kullandı.

        Deniz Öztürk, Safranbolu'dan geldiğini dile getirerek, "Cumhuriyet'in 100. yılını böyle bir etkinlikte taçlandırmak istedik. Milli duygularla yürüyoruz. Duygu dolu anlar yaşıyoruz." diye konuştu.

        Hasan Ayrancı ise İstiklal Yolu'nun Cumhuriyet'in doğuşunda büyük önemi bulunduğuna dikkati çekerek, yürüyüş esnasında duygu dolu anlar yaşadıklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'in 100. yılı için 100 avukat Kastamonu'da yürüyüş düzenledi
        Cumhuriyet'in 100. yılı için 100 avukat Kastamonu'da yürüyüş düzenledi
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi
        Kastamonu'da öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
        Kastamonu'da öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
        TOSYALI ÖĞRENCİLERDEN OKUL BAHÇESİNDE '100'ÜNCÜ YIL' KOREOGRAFİSİ  
        TOSYALI ÖĞRENCİLERDEN OKUL BAHÇESİNDE '100'ÜNCÜ YIL' KOREOGRAFİSİ  
        Kastamonu'da ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeğiyle yakalanan zanlı tutuklan...
        Kastamonu'da ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeğiyle yakalanan zanlı tutuklan...
        Kastamonu'da bir araçta 67 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kastamonu'da bir araçta 67 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi