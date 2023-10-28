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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Kastamonu'nun Araç ve Doğanyurt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:46 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:46
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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        Kastamonu'nun Araç ve Doğanyurt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Araç Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Emin Cevat Tutar ve Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törene Garnizon Komutanı Asteğmen Recep Yeşilyurt, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        - Doğanyurt

        Doğanyurt ilçe meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yusuf Ercan Yalçınöz ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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