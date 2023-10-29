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        İhsangazi'de fener alayı düzenlendi

        Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:34 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:34
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        İhsangazi'de fener alayı düzenlendi
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        Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        İhsangazi meydanında düzenlen fener alayına Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile kurum müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti.

        Sağlık, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

        Meydanda, Kastamonu yerel sanatçıları Mete Tafracı ve Seyfi Çullu tarafından söylenen türkülere vatandaşlar eşlik etti.

        Konsere, Kaymakam Vekili Neslihan Sönmezoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Ali Çakır, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Taşdelen, kurum amirleri de katıldı.

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