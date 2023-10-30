Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı.
Giriş: 30.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:26
Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Taşköprü ilçesinde H.E.A'nın üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.