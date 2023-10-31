Kastamonu'da Yukarı Güney Köyü Camisi'nin açılışı yapıldı
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Yukarı Güney Köyü Camisi'nin açılışı törenle yapıldı.
Giriş: 31.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:31
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Yukarı Güney Köyü Camisi'nin açılışı törenle yapıldı.
Yukarı Güney köyündeki caminin açılışında konuşan Kaymakam Emin Cevat Tutar, emeği geçenlere teşekkür etti.
İl Müftüsü Bekir Derin'in duasının ardından kurdele kesilerek caminin açılışı yapıldı.
Daha sonra katılımcılar, camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.