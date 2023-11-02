Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 02.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:58
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonda B.T, A.T, Ş.M. ve A.T. arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.