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        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:58
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        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu çerçevede Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonda B.T, A.T, Ş.M. ve A.T. arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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