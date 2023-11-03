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        Tosya'da yeni sezon pirinci satışa sunuldu

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bu yıl 10 bin dekar alanda hasadı yapılan çeltikten elde edilen prinç satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:29
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        Tosya'da yeni sezon pirinci satışa sunuldu
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bu yıl 10 bin dekar alanda hasadı yapılan çeltikten elde edilen prinç satışa sunuldu.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Çakar, AA muhabirine, ilçe genelinde 2023 yılında 7 bin ton çeltik hasadı yapıldığını söyledi.

        Tosya'da pirincin Devrez Çayı kenarında bulunan tarım arazilerinde yetiştirildiğini belirten Çakar, şunları kaydetti:

        "Ilgaz Dağları'ndan gelen berrak ve temiz kar suyuyla beslenen Devrez Çayı'ndan sulanan tarım arazilerimizde, coğrafi işarete sahip Tosya'ya has sarıkılçık pirinci başta olmak üzere yaşar, maratelli, Tosya güneşi, efe, yatkın ve Osmancık gibi pirinç çeşitleri yetiştirilmektedir. Yıl boyunca bin bir emekle üreticilerimiz yaklaşık 10 bin dekar alanda çeltik yetiştirdi. Bir ay önce ilçe genelinde çeltik hasadı tamamlandı. 7 bin ton çeltikten 3 bin 850 ton pirinç elde edildi. Çeşitli aşamalardan geçirilen pirinç, satışa hazır hale geldi."

        Tosya pirinç pazarında pirinç satan Sadık Dişli de iş yerlerinde yeni sezon princin satışına başladıklarını dile getirerek, sarıkılçık pirincinin kilogramını 70, diğer çeşitleri ise 35 lira ila 50 lira arasında fiyatla satışa sunduklarını kaydetti.

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