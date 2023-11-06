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        Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:39 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:39
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        Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yunus Aksoy (43) idaresindeki motosiklet, Beltepe köyü mevkisinde A.Ö. yönetimindeki 06 BBY 359 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan Aksoy, Şenpazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Aksoy'un Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyünün muhtarı olduğu ve annesini ziyarete gittiği sırada trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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