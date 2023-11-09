Kastamonu ormanlarında sonbaharın renkleri hakim oluyor Kastamonu'da ormanlar, sonbaharın renk şölenine ev sahipliği yapıyor.

Kastamonu'da ormanlar, sonbaharın renk şölenine ev sahipliği yapıyor.

İlin Karadeniz sahilinde yer alan ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'in Kastamonu merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahındaki ormanlarda sonbaharda sarının tonları hakim oluyor.

Isırganlık, Esentepe ve Yaralıgöz mevkilerinde eşsiz güzellikler sunan ormanlık alanlar, zaman zaman sis ve gökkuşağıyla buluşunca daha güzel görüntüler oluşturuyor.

Sonbaharın renk tonlarının hüküm sürdüğü ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.