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        Kastamonu'da Büyük Önder Atatürk anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Kastamonu'nun Tosya, Daday, Azdavay, Şenpazar, Hanönü, İhsangazi ve Pınarbaşı ilçelerinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:45
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        Kastamonu'da Büyük Önder Atatürk anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Kastamonu'nun Tosya, Daday, Azdavay, Şenpazar, Hanönü, İhsangazi ve Pınarbaşı ilçelerinde törenle anıldı.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Programda Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan video gösterimi yapıldı, Atatürk'ün hayatı anlatıldı, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

        İlçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

        - Daday

        Daday Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam Ayşegül Yıldırım ve Belediye Başkan Vekili İsmail Çam tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

        Törene, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Hanönü

        Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci ve Belediye Başkanı Serkan Uçar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlköğretim Okulu salonunda öğrencilerin hazırlamış olduğu programda, şiirler okundu sinevizyon gösterileri yapıldı.

        Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - İhsangazi

        İhsangazi meydanında Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenkleri sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda oratoryo gösterisi yapıldı, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

        Programa İhsangazi Kaymakam Vekili Neslihan Sönmezoğlu, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Azdavay, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde de Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunuldu, çeşitli programlar düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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