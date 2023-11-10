Üniversiteliler köy okulundaki çocukların yüzünde tebessüm oluşturuyor Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri köy okulu ziyareti gerçekleştirerek öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri köy okulu ziyareti gerçekleştirerek öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı.

Belki de Sensin Topluluğu üyeleri, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer öncülüğünde her ay gerçekleştirecekleri köy okulu ziyaretlerinin ilkini Ağlı ilçesindeki Nedime Kaya İlkokulu'na yaptı.

Burada öğrencilerle futbol, voleybol, ip atlama, yakan top gibi oyunlar oynayan topluluk üyeleri ayrıca deney atölyeleri de gerçekleştirdi.

Topluluk üyeleri ayrıca ihtiyacı bulunan öğrencilere giyecek yardımında bulunup okulun içini ve dışını da boyadı.

Topluluk başkanı Beyza Emrebaş, AA muhabirine, üniversitenin en aktif topluluğu olduklarını, kök hücre farkındalığı kazanılması için de çalışma yaptıklarını söyledi.

Köy okullarını ziyaret ettiklerini anlatan Emrebaş, "Lösemi, lenfoma gibi kan hastalıkları var, ölümcül. Bunların tedavisinde kullanılan, insanların son çaresi olan tek tedavi yöntemi kök hücre. Biz de toplumumuzda çok az bilinen bu konuya parmak basmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Nedime Kaya İlkokulu'nda şenlik havasında bir gün geçirdiklerini dile getiren Emrebaş, "Oyun ve deney atölyeleri gerçekleştirdik. Çocuklarla yüz boyaması yaptık. Daha önce hiç pizza yememiş çocuklar vardı. Onları pizzayla buluşturduk. Hepsine kırtasiye seti dağıttık. Bayram havası içinde bir gün geçirdik. Elimizden geldiğince onlara bir şey katmaya çalıştık." diye konuştu.

Emrebaş, köy okulları için ayrıca "Minik Kalplere Dokunan" adlı bir oluşumlarının bulunduğunu, bu kapsamda da Hatay'da çocuk şenliği düzenlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.