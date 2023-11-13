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        Tosya'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:53
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        Tosya'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Samet Ögürce yönetimindeki 14 BU 869 plakalı hafif ticari araç, Çaykapı köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Fatma, Arin ve Kibar Ögürce yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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