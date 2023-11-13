Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da patlayan torpil imamın elini kopardı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bahçesindeki kayayı torpille patlatarak kırmaya çalışan imamın eli koptu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da patlayan torpil imamın elini kopardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bahçesindeki kayayı torpille patlatarak kırmaya çalışan imamın eli koptu.

        Alınan bilgiye göre, Kayaardı köyü Güvenli Mahallesi İmamı Ahmet Hulusi Eren, evinin bahçesinde bulunan kayayı kırmak için torpille patlatmaya karar verdi. Torpilin elinde patlaması üzerinde imam Eren'in eli koptu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Tosya'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Tosya'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı hizmete açıldı
        Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı hizmete açıldı
        Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Üniversiteliler köy okulundaki çocukların yüzünde tebessüm oluşturuyor
        Üniversiteliler köy okulundaki çocukların yüzünde tebessüm oluşturuyor