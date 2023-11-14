Kastamonu'da polis, üniversite öğrencileri için masa turnuvası düzenledi

Kastamonu'da polis, üniversite öğrencileri için masa tenisi turnuvası gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, Kastamonu Üniversitesinin fakültelerindeki 125 öğrenciyle Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Kadın ve erkek öğrencilerin ayrı kategoride yarıştığı turnuvada, derece giren öğrencilere hediye verildi.

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