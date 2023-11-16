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        Kastamonu Valisi Dallı Cide ilçesinde incelemelerde bulundu

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Cide ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:10
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        Kastamonu Valisi Dallı Cide ilçesinde incelemelerde bulundu
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Cide ilçesinde incelemelerde bulundu.

        İlk olarak Kaymakam Tuncay Karataş'ı ziyaret eden Dallı, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Aile Destek Merkezini ve yapımı devam eden Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Dallı, yetkililerle görüştü.

        Dallı, "Hastaneyle alakalı yapılacaklarla ilgili notlarımızı aldık. Hastanenin çevre düzenlemesini bir an önce tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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